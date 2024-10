Gruppenliga: ET Wald-Michelbach verspielt 2:0-Führung

Eintracht Wald-Michelbach hat am Mittwochabend das Derby in der Fußball-Gruppenliga beim FC 07 Bensheim nach einer 2:0-Führung noch mit 2:4 verloren. Es war für die Mannschaft von Trainers Marvin Weiland das dritte Spiel in sechs Tagen – und der neue Coach ist jetzt erst einmal froh, etwas mehr Zeit zu haben, mit seinem Team ordentlich trainieren und möglicherweise etwas Neues einzustudieren. Erst am 20. Oktober sind die Wald-Michelbacher bei der TSV Auerbach wieder im Einsatz.