Einstand nach Maß für Marvin Weiland in Wald-Michelbach

„Ich bin sehr glücklich, dass wir uns für unsere Kampfbereitschaft spät noch belohnt haben“, sagte Marvin Weiland, nachdem er am Donnerstag per 2:1 (1:1)-Heimsieg über die SG Modau ein gelungenes Debüt als Trainer von Fußball-Gruppenligist Eintracht Wald-Michelbach gefeiert hatte – wenngleich der fünfte Saisonsieg erst in der Nachspielzeit und daher etwas glücklich zustande kam: Leonidas Reeg, der nach der frühen Einwechslung für den angeschlagenen Luca Ernst (34.) ein Aktivposten war, legte die Kugel von der linken Seite flach vors Tor, wo der ebenfalls neu gekommene Paul Ahrens aus acht Metern zum 2:1 vollendete (91.). Kurz zuvor hatte Steffen Albert noch die Riesenchance zur neuerlichen ETW-Führung vertan (89.).