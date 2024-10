Für Marvin Weiland ging es in Wald-Michelbach ruckzuck

Nach dem überraschenden Abschied des Trainerduos Boubacar Siby und Sascha Amend am vergangenen Sonntag (wir berichteten) hat Fußball-Gruppenligist Eintracht Wald-Michelbach Marvin Weiland als neuen Coach aus dem Hut gezaubert. Der 29-Jährige saß am Tag der Deutschen Einheit beim Last-Minute-2:1 über die SG Modau erstmals auf der Bank. Vor dem Heimauftritt und Verfolgerduell am Sonntag um 15 Uhr bei der FSG Riedrode stand Weiland Rede und Antwort.