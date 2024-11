Gruppenliga: Später Schlag in Unterzahl für ET Wald-Michelbach

Während der Gegner nach Abpfiff vor Ort noch lange ausgelassen feierte, blickte Marvin Weiland trotz der vierten Schlappe in Folge für Fußball-Gruppenligist Eintracht Wald-Michelbach anerkennend auf die Leistung beim 1:2 (1:1) im Nachholspiel gegen den SV Münster am Mittwochabend. „Wir haben ein ganz anderes Gesicht gezeigt als noch am Samstag“, lobte der ETW-Trainer: „Leidenschaft, Mut, Zweikampfverhalten – alles war da. Ich bin mit der Leistung hochzufrieden.“