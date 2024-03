Verbandsliga: ET Wald-Michelbach setzt Siegesserie fort

Durch ein Elfmetertor in der siebten Minute der Nachspielzeit von Michel Klinger gewann Eintracht Wald-Michelbach am Samstag in der Fußball-Verbandsliga das Heimspiel gegen den FFV Sportfreunde Frankfurt. Es war der vierte Sieg in Folge in diesem Jahr.

Die Eintracht hatte es jedoch schwer gegen einen Gegner, der besser auftrat, als es das Tabellenbild vermuten ließ. Der Tabellenletzte spielte diszipliniert und hielt die Null. ETW-Trainer Ralf Ripperger sprach von einem glücklichen Sieg gegen gut gestaffelte Gäste. Die Sportfreunde agierten mit zwei Viererketten und machten die Räume dicht. „Das war eine schwierige Aufgabe für uns“, sagte Ripperger, der seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit umstellte. Felix Fischer rückte aus der Abwehr in die Offensive, der angeschlagene Boubacar Siby (Hüfte) kam ins Spiel. Und die Maßnahmen griffen, die Eintracht wurde lebendiger und kam zu Chancen. „Aufgrund der zweiten Halbzeit sind die drei Punkte für uns verdient“, sagte ETW-Pressesprecher Lothar Strusch.

Die erste Halbzeit war eine zähe Angelegenheit. Michel Klinger (19.) setzte einen Freistoß aus 14 Metern knapp über das Tor, auf der anderen Seite verzog Frankfurt ebenfalls aus der Distanz nur um Zentimeter. Die beste Chance der Gäste hatte Drago Brkic in der 31. Minute nach einem Eckball. Der Frankfurter köpfte nur knapp daneben.

Yannick Marx hatte das 1:0 für die Eintracht kurz vor der Pause auf dem Fuß, er schoss aus vollem Lauf aus kurzer Distanz aber über das Tor (42.). Luca Ernst wurde kurz nach Wiederanpfiff im Strafraum gebremst. Der 18 Jahre alte Nachwuchsspieler zählte wieder zu den auffälligsten Spielern der Eintracht mit starken Aktionen auf der linken Seite. Marx setzte Luca Ernst in Szene, dessen Schuss auf der Torlinie abgewehrt wurde. Florian Butscher scheiterte daraufhin im Nachschuss. Butscher prüfte kurz vor Schluss noch einmal Torwart Rachid Döring, der den 18-Meter-Kracher stark parierte. Das 1:0 für Wald-Michelbach fiel spät, in der siebten Minute der Nachspielzeit durch einen Strafstoß nach Foul an Fischer. Klinger übernahm die Verantwortung und verwandelte den Elfmeter sicher.

Eintracht Wald-Michelbach: Gärtner, Möldner, Bundschuh, Siefert (46. Siby), Fischer, Yannick Marx (68. Fabian Marx), Sachs (82. Schwinn), Klinger, Cermjani, Ernst, Butscher.

Tor: 1:0 Klinger (90.+7., Foulelfmeter).

Zuschauer: 130. - Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für einen Betreuer der Sportfreunde (90.+6.) wegen Meckerns. - Beste ETW-Spieler: Bundschuh, Siby. jaz

Germania Ober-Roden - SV Unter-Flockenbach 3:0

Fußball-Verbandsligist SV Ober-Flockenbach hat am Sonntag den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Das Team des Trainerduos Dalio Memic und Nico Hammann feierte einen 3:0 (0:0)-Auswärtssieg bei Germania Ober-Roden und hat nun wieder 15 Punkte Vorsprung auf den am Wochenende spielfreien Zweiten SV Pars Neu-Isenburg, der aber zwei Partien weniger als der SV ausgetragen hat.

„Wir sind die spielbestimmende Mannschaft gewesen, haben nach dem Seitenwechsel das Tempo wieder angezogen“, sagte Coach Memic und betonte: „Spielerisch war das Walldorf-Spiel in der vergangenen Woche besser, aber wir haben hinten auf diesem schwer bespielbaren Platz nichts zugelassen. Ober-Roden hatte kaum eine Chance. Wir sind deshalb sehr zufrieden mit dem Auftritt.“

In der Unter-Flockenbacher Anfangself gab es zwei Veränderungen im Vergleich zum letztwöchigen 1:0-Heimerfolg gegen RW Walldorf II. Nico Hammann und Nik Schneider spielten von Beginn an. Jan Mayer und Morris Nag mussten zunächst auf der Bank Platz nehmen. Die Unter-Flockenbacher übernahmen zunächst die Spielkontrolle. Ober-Roden agierte mit einer Fünfer-Abwehrkette und machte die Räume eng. Torabschlüsse gab es in den ersten 20 Minuten auf beiden Seiten nicht. Die erste gute Offensivaktion der „Flockies“ resultierte durch einen Kopfball von Linus Hebling, den der Germania-Schlussmann Jerome Czaronek parierte (27.).

Partie nimmt Fahrt auf

Zehn Minuten vor der Pause nahm die Partie auf dem Rasenplatz dann aber noch einmal Fahrt auf. Die Platzherren hatten dabei die besseren Torchancen. Marco Christophori-Como zwang SV-Keeper Arthur Kovis mit seinem Schuss aus 17 Metern zu einer Glanzparade (37.). Im Gegenzug zielte Müslüm Arikan knapp am Ober-Rodener Tor vorbei (38.). Christophori-Como hatte noch zweimal für die Germania den Führungstreffer auf dem Fuß, verzog einmal knapp (42.) und dann rettete Nico Hammann für seinen Keeper per Kopf (44.).

Nach der Halbzeitpause kamen die „Flockies“ wieder besser ins Spiel. Und nach mehr als einer Stunde Spielzeit auch zum Torerfolg. Die Germania-Defensive war einmal nicht auf der Höhe. Lotfi Graidia stand alleine vor dem gegnerischen Tor, lupfte den Ball erst über Czaronek und köpfte das Spielgerät dann über die Linie zum 1:0 (62.) für den Spitzenreiter. Ober-Roden machte in der Folge natürlich auf, wurde offensiver. Die „Flockies“ bekamen so die Chancen auf das 2:0. Der Schuss von Niklas Schneider wurde im letzten Moment noch abgeblockt (72.). Doch wenig später zappelte der Ball im Ober-Rodener Tornetz. Wieder schoss Schneider. Diesmal aus 18 Metern und es stand 2:0 (78.) . Graidia machte nach einem Konter mit dem Tor zum 3:0 (83.) den Deckel drauf.

SV Unter-Flockenbach: Kovis - Kamuff (88. Ulpins), Gelzenlichter (84. Cooper), Arikan (86. Lobo), Schneider, Graidia (88. Chatzigiannakis), Zyprian, Hammann (86. Mayer), Helbling, Unrath, Kougang.

Tore: 0:1 Graidia (62.), 0:2 Schneider (78.), 0:3 Graidia (83.).

Zuschauer: 120. Beste Spieler: Christophoro-Como/Graidia, Kovis. bol

VfB Ginsheim SG Wald-Michelbach 6:3

Fußball-Gruppenligist SG Wald-Michelbach kam am Sonntag beim VfB Ginsheim mit 3:6 (2:3) unter die Räder. SGW-Abteilungsleiter Dimitri Loenko sprach vom bislang schlechtesten Spiel seiner Mannschaft in dieser Saison. „Das war eine desolate Vorstellung von uns – vier Tore waren absolute Einladungen an Ginsheim.“ Der Aufsteiger ließ in Ginsheim sämtliche Tugenden vermissen. „Keine Kommunikation, kein Wille, kein Kampf“, sagte Loenko und ärgerte sich: „Da war nichts, was Fußball ausmacht.“ Die Überwälder standen neben sich und verteilten Geschenke. „Keine Ahnung, was heute los war“, sagte Loenko. „Alle SG-Verantwortlichen sind schockiert.“ Denn Wald-Michelbach wollte nach dem Erfolg gegen die FSG Riedrode im Kampf um den Klassenerhalt nachlegen. Doch das Gegenteil war der Fall. „Wir haben fast alle Zweikämpfe verloren“, sagte der Abteilungsleiter und haderte mit leichtsinnigen Fehlern. Torwart Benjamin Florig, der für den verletzten Sven Helfrich eingesprungen war, wurde zum besten Spieler. „Ohne Benjamin hätte es 0:10 enden können“, sagte Loenko. „Extrem enttäuschend – wir hinken unseren Ansprüchen hinterher.“

Das 0:1 kassierte man nach einem kapitalen Fehlpass (8.), dem 0:2 seien katastrophale Abstimmungsprobleme vorausgegangen. Das 1:2 von Gero Lammer auf Zuspiel von Jannik Oberle sorgte für etwas Hoffnung, denn der Treffer war sehenswert herausgespielt. Lammer traf aus spitzem Winkel. Doch fast im Gegenzug markierte Ginsheim das 3:1 – erneut war die SGW-Defensive nicht gut abgestimmt. Das 2:3 durfte sich Wald-Michelbach nach einem Eigentor gutschreiben. Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gehörte dann sogar den Gästen, die dem schnellen 4:2 zügig das 3:4 erneut durch Lammer folgen ließen – abermals sehenswert, diesmal auf Vorarbeit von Ingo Dörsam per Direktabnahme. Doch die kalte Dusche folgte mit dem 5:3 unmittelbar. Das 6:3 war ein Spiegelbild der Leistung der SGW, als ein Rückpass zum Torwart zu kurz ausgeführt wurde.

SG Wald-Michelbach: Florig, Gölz, Schmitt (79. Nino Sattler), Lammer (90. Minuth), Schmidt, Oberle, Jahn, Ripper, Franck, Ingo Dörsam (71. Trares), Fabio Sattler (51. Trautmann).

Tore: 1:0, 2:0 Czepecha (8., 10.), 2:1 Lammer (11.), 3:1 Czepecha (16.), 3:2 Eigentor (49.), 4:2 Boudouhi (53.), 4:3 Lammer (66.), 5:3 Gross (74.), 6:3 Czepecha (88.).