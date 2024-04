Die Serie von Eintracht Wald-Michelbach ist gerissen

Die Erfolgsserie von Eintracht Wald-Michelbach ist gerissen. Die Überwälder mussten nach einem halben Jahr wieder eine Niederlage in der Fußball-Verbandsliga hinnehmen und verloren am Samstag ihr Heimspiel gegen den SC Dortelweil mit 0:2 (0:1).

Die Gäste spielten strukturiert und einen technisch guten Fußball. Dortelweil setzte auf Konter und hatte damit am Ende auch Erfolg. Die Eintracht startet zwar gut, kam aber diesmal nicht zu 100 Prozent Leistung. Die Partie gegen RW Darmstadt wirkte nach. Daniel Sachs scheiterte mit einem 30-Meter-Schuss am Torwart, eine Kombination über Boubacar Siby, Marius Möldner und Yannick Marx konnte ebenfalls nicht erfolgreich zu Ende gebracht werden.

Florian Butscher setzte Jens Bundschuh mit einer Freistoßflanke in Szene, der Torwart aber ging dazwischen und parierte den Ball. SC-Keeper Yannick Rühl war der Mann des Spiels und zeigte starke Paraden. Yannick Marx kam aus halblinker Position frei zum Schuss, der Torwart aber hielt den Ball genauso wie bei einem Distanzschuss von Michel Klinger aus 18 Metern. Das war bis dahin die größte Chance der Überwälder. Das 1:0 erzielte derweil Dortelweil in der 27. Minute nach einer Flanke von der linken Seite. Doppeltorschütze Oliver Steffen hatte sich am langen Posten ideal positioniert, um entgegengesetzt flach ins lange Toreck einzuschieben.