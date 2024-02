Kreispokal: Die SG Wald-Michelbach will unbedingt ins Halbfinale

Das 2:2 am Sonntag bei Olympia Lorsch (als Benjamin Florig kurz vor Schluss sogar noch einen Elfmeter parierte) und auch die 3:5-Heimniederlage im Testspiel am Dienstagabend gegen die SG Unter-Abtsteinach lief bei der SG Wald-Michelbach unter dem Motto „Vorbereiten und Experimentieren“. Das wird am Fastnachtsamstag (14 Uhr) anders sein, denn im Viertelfinale des Bergsträßer Fußball-Kreispokals gastiert der Gruppenliga-Konkurrent TSV Auerbach. „Wir spielen mit dem vollen Material“, macht SG-Abteilungsleiter Dimitri Loenko klar, dass die Gastgeber unbedingt ins Halbfinale einziehen wollen.

Seit dem Endspiel 2019, das in Fürth gegen den SV Lörzenbach verloren wurde, „haben wir Blut geleckt“, so Loenko. Der Kreispokal ist für die Wald-Michelbacher mehr als nur eine willkommene Abwechslung – und das erneute Finale – vielleicht sogar gegen Eintracht Wald-Michelbach – wäre natürlich ein Höhepunkt, zumal wenn dann der Neuling auch noch den Klassenerhalt in der Gruppenliga feiern könnte. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Die Konzentration gilt dem Samstag, wo Loenko einen Gegner auf Augenhöhe erwartet.

„Die Auerbacher haben sich gefangen und werden sich unter herausarbeiten“, ist sich Loenko sicher. Die Bergsträßer stehen derzeit mit einem Punkt weniger als die SGW auf dem Relegationsplatz. Das Hinspiel gewannen die Wald-Michelbacher zu Hause nach Toren von Fabio Sattler, Gero Lammer und Timo Fischer mit 3:1. „Das war aber ganz schön knapp“, sagt Loenko. Sicherlich sei es ein Vorteil, wieder Heimrecht zu haben. „Ich glaube, dass die Auerbacher nicht gerne nach Wald-Michelbach fahren“, so der Abteilungsleiter. Trainer Nico Garotti kann aus dem Vollen schöpfen. Personelle Veränderungen hat es bei der SG Wald-Michelbach in der Winterpause nicht gegeben.

Starke SG Unter-Abtsteinach

Dafür aber bei der SG Unter-Abtsteinach, die einen starken Auftritt in Wald-Michelbach hinlegte. Neuzugang Efe Erciyas brachte die SGU in Führung (18.), die Fabio Sattler ausglich (38.). Ramzy Yahaya (62.) und erneut Erciyas (75.) erhöhten nach der Pause auf 3:1, doch die Gastgeber glichen durch das zweite Tor von Fabio Sattler (80.) und David Minuth (82.) erneut aus. In der Schlussphase brachten Blerton Muca (85.) und Dustin Lelek die SGU auf die Siegerstraße.

„Es war ein ausgeglichenes Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten“, meinte Loenko, der bei seiner Mannschaft „ein paar Böcke“ sah, die den Gästen Tore ermöglichten. Trainer Garotti probiere derzeit insbesondere die jungen Spieler auf anderen Positionen aus. So spielte der aus der A-Jugend gekommene David Minuth in der Offensive und erzielte auch ein Tor. „Das sieht ja immer ein bisschen komisch aus, wenn die Nummer 3 vorne rumrennt“, sagte Loenko, der selbst Stürmer war, mit einem Augenzwinkern. beg