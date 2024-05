SV Fürth im Finale gegen ET Wald-Michelbach

Nachdem im Fußballkreis Bergstraße die Relegation bis auf die C/D-Liga ausfällt, rückt umso mehr das Finale des Kreispokals in den Fokus, wobei dies vor allem den Odenwald elektrisiert. Denn hier treffen am morgigen Sonntag, 2. Juni, mit dem SV Fürth der Meister der Kreisoberliga und mit der Eintracht Wald-Michelbach der langjährige Verbandsligist, der nach einschneidenden Veränderungen in der nächsten Saison freiwillig in die Gruppenliga zurückgeht, aufeinander. Die Partie beginnt um 15.30 Uhr im Fürther Stadion, es wird einer großen Zuschauerzahl gerechnet.