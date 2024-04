SV Fürth will jetzt auch ins Kreispokal-Finale

Der SV Fürth wird höchstwahrscheinlich in der neuen Saison in der Fußball-Gruppenliga spielen, ob dann die TSV Auerbach aber noch vertreten sein wird, ist unsicher. Derzeit steht die Mannschaft von Giuliano Tondo auf einem Abstiegsplatz, wobei es im Gruppenliga-Keller traditionell ganz eng zugeht. Am Mittwoch (19.30 Uhr) kommt es zum Duell im Halbfinale des Kreispokals, wobei der SV Fürth Heimrecht genießt.

„Auerbach ist natürlich ein schwerer Gegner, aber ein Gegner, den wir sehr gut kennen“, sagt Fürths Trainer Jochen Ingelmann, dessen Mannschaft in der Vorbereitung im Sommer und Winter gegen die Bergsträßer testete. Ingelmann bescheinigt den Gästen eine hohe individuelle Qualität mit Spielern wie Brunner, Jäger oder die Hofmann-Brüder, aber auch mit viel Erfahrung, für die Ankido David oder de Simone im Team sorgen. „Auerbach ist ausgeruht nach einem spielfreien Wochenende. Wir kommen aus zwei extrem schweren Spielen und werden rotieren müssen. Aber wir werden alles dafür geben, ins Finale einzuziehen“, sagt Ingelmann. Am vergangenen Sonntag verhinderte der SV Fürth mit zwei Toren in der Nachspielzeit beim 3:3 im Spitzenspiel gegen Unter-Abtsteinach die erste Niederlage. Der Tabellenführer spielte auch eine Woche zuvor gegen den FC Fürth unentschieden. Das wird diesmal nicht der Fall sein, denn es muss einen Sieger geben – notfalls wird der Finalgegner von ET Wald-Michelbach im Elfmeterschießen gesucht. beg