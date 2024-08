Gruppenliga: SV Fürth hat sich das Topspiel redlich  verdient

Die Kerwe im Ort konnte Fußball-Gruppenligist SG Wald-Michelbach in den vergangenen Tagen unbeschwert genießen: „Es war ein schönes Fest, mit den zwei Heimsiegen im Rücken ließ es sich umso besser feiern“, sagt Trainer Nico Garotti. Nach ihrem spielfreien Wochenende sind die Grün-Weißen nun aber wieder gefordert und peilen im dritten Heimspiel in Folge am Sonntag gegen den TSV Auerbach (15 Uhr) den dritten Sieg an.