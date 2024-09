Gruppenliga: Eintracht Wald-Michelbach besiegt den Tabellenführer

Rund 150 Zuschauer ließen sich trotz hoher Temperaturen die Heimpremiere von Eintracht Wald-Michelbach in der Fußball-Gruppenliga nicht entgehen – und sahen am Samstag einen bemerkenswerten Auftritt der Gastgeber, die dem bisher makellosen Primus SG Langstadt/Babenhausen (fünf Spiele, fünf Siege) mit 3:2 (1:0) den ersten Dämpfer verpassten. „Wir haben den Gegner stärker erwartet, sind dann selbst gut ins Spiel gekommen und haben am Ende verdient gewonnen“, blickte Matchwinner Eldin Pudic zufrieden auf das Heimdebüt, das nach den vier Gastspielen zuvor den dritten Sieg in Folge brachte – weil Pudic zweimal den richtigen Riecher hatte.