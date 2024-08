Gruppenliga: 2:8-Heimdebakel für die SG Wald-Michelbach

Die SG Wald-Michelbach erlebte in der Fußball-Gruppenliga ein 2:8-Heimdebakel gegen die TSV Auerbach. Dabei hatte die Partie so gut begonnen: Nach einer starken Aktion am rechten Flügel, vorbei am Gegenspieler, fand Kim Naas per Hereingabe Ingo Dörsam, der aus kurzer Distanz zum 1:0 eindrückte (5.). Wenig später glänzte der Vorbereiter als Vollstrecker, köpfte Daniel Jahns abgefälschte Aktion aus zehn Metern ins linke Eck - 2:0 (10.). Die SG schien nach zwei Heimsiegen auf Kurs zum dritten Erfolg – dann aber kippte die Partie vor 150 Zuschauern immer mehr in Richtung der Gäste.