Wald-Michelbacher Totalausfall im Kreispokal

Die SG Wald-Michelbach hatte sich so viel vorgenommen und wollte unbedingt ins Halbfinale des Bergsträßer Fußball-Kreispokals kommen. Doch dann gab es am Fastnachtsamstag im Heimspiel gegen den Gruppenliga-Konkurrenten TSV Auerbach einen Totalausfall und am Ende eine verdiente 1:4-Niederlage.

„Wir waren schlecht. Kein Feldspieler hat seine Leistung gebracht. Auerbach war zwar auch nicht besonders gut, hatte aber mit Nico Jäger den überragenden Mann auf dem Platz“, sagte Andre Roth von der Sportlichen Leitung der SG Wald-Michelbach und gab eine verdiente Niederlage zu. „Die Enttäuschung ist riesengroß. Auch wenn der Fokus natürlich auf der Liga liegt“, sieht Roth gerade deshalb eine gewisse Dringlichkeit, dass es besser wird. Sonst gibt es im ersten Spiel am Sonntag, 25. Februar, beim direkten Abstiegskonkurrenten SKG Bickenbach ein böses Erwachen. Zuvor haben die Wald-Michelbacher am kommenden Sonntag noch einen Härtetest zu Hause gegen den SV Unter-Flockenbach.

Nico Jäger überragend

Bezeichnend für das Wald-Michelbacher Spiel war das Tor zum 1:3 durch Jannik Oberle in der 69. Minute. Nach einer Flanke von Daniel Jahn prallte Gero Lammer mit dem Auerbacher Torwart zusammen, der Schiedsrichter ließ weiterlaufen und Oberle schob den freien Ball ins leere Tor. Ansonsten hatten die Gastgeber kaum Chancen. Die beste vergab Lammer nach einer scharfen Hereingabe beim Stand von 0:2 in der zweiten Hälfte. „Wenn uns da der Anschlusstreffer gelingt, wäre vielleicht noch einmal etwas möglich gewesen. So aber fällt im Gegenzug das 1:3 und das Spiel war entschieden“, sagte Roth. Linksaußen Nico Jäger bereitete die Auerbacher Treffer von Marcel Riebel (20./60) und David Schmitt in der Nachspielzeit vor und erzielte das 2:0 in der 24. Minute selbst. In der 88. Minute sah der Auerbacher Burak Türkyilmaz die Rote Karte wegen Zeitspiel. Er hatte zuvor schon die gelbe Karte und eine Zeitstrafe kassiert. Bei Wald-Michelbach zog sich Jonas Ripper eine muskuläre Verletzung zu. „Wir denken nicht, dass es etwas Dramatisches ist“, sagte Roth. beg