Jetzt ist für den SV Fürth sogar das Double möglich

Die aktuelle Spielzeit des SV Fürth ist bereits sehr gut. Nun hat es der Spitzenreiter der Fußball-Kreisoberliga in der eigenen Hand, diese Saison legendär werden zu lassen. Neben der sich anbahnenden Meisterschaft im Bergsträßer Oberhaus ist nämlich nach einem 3:1-Halbfinalerfolg am Mittwochabend vor eigenem Publikum gegen den Gruppenligisten TSV Auerbach der Kreispokalsieg und somit der Gewinn des Doubles in greifbare Nähe gerückt.

„Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir unsere Sache gut gemacht. Wir haben aggressiv und direkt gespielt und haben am Ende auch verdient gewonnen“, zeigte sich SV-Trainer Jochen Ingelmann nach der Partie äußerst zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge.

Bis der Übungsleiter aber seinen Gesichtsausdruck von grimmig zu freundlich wandelte, dauerte es eine gewisse Zeit. Das lag vor allem an einer ersten Hälfte, in der noch mächtig Sand im Fürther Getriebe war. „Die erste Halbzeit war nicht gut. Wir waren zu passiv, waren nicht aggressiv genug und waren deshalb in den Zweikämpfen oft zu spät“, monierte der Coach bei seiner Analyse. Aber das sollte sich nach der Pause wandeln. Jedoch glückte zunächst den Rot-Weißen die Führung in der 48. Minute. Schmidt scheiterte im ersten Versuch, doch den Abpraller verwertete schließlich Nico Jäger eiskalt aus acht Metern Torentfernung.

0:1 weckt auf

Zu diesem frühen Zeitpunkt nach der Pause ging diese Führung auch noch in Ordnung, doch offenbar sorgte diese Ohrfeige dafür, dass sich der SV Fürth dem besann, was er eigentlich kann. Fortan verschob sich das Gewicht zunehmend in Richtung der Platzherren. Am Spielstand machte sich dies nach genau einer Stunde bemerkbar, als Björn Kabel eine Dolicanin-Ecke mit einem lehrbuchhaften Kopfball in den Auerbacher Maschen zum Ausgleich versenkte. Da brannte der Fürther Anhang erstmals grüne Pyros ab.

Es sollten nicht die letzten gewesen sein, denn in der 85. Minute erzielte Patrik Babic das 2:1, nachdem er von Kabel geschickt wurde, seinen Gegenspieler im Laufduell abschüttelte und schließlich noch TSV-Keeper Hohnhäuser umspielte. Zwei Minuten später stellte nochmals Björn Kabel nach einer Hereingabe von Dolicanin von der linken Seite aus kurzer Distanz den 3:1-Endstand her.

Trainer Ingelmann sieht seine Truppe im Kreispokalfinale gegen die favorisierte Eintracht Wald-Michelbach nicht chancenlos: „Es ist ein Spiel über 90 Minuten, da ist alles drin. Außerdem kann niemand behaupten, dass unser Weg ins Finale mit Unter-Flockenbach, Riedrode und Auerbach ein leichter war. Warum sollten wir uns deshalb an einem guten Tag nicht auch gegen Wald-Michelbach behaupten können?“

SV Fürth: Hummel - Geissinger, Böhmer, Dolicanin, C. Diefenbach (70. J. Vucic), Kabel, Incirkus (60. Schumacher), Burk, L. Weise, Babic, N. Diefenbach (88. Tilki).

Tore: 0:1 Jäger (48.), 1:1 Kabel (60.), 2:1 Babic (85.), 3:1 Kabel (87.).