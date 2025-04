5:2 gegen Fehlheim: Der SV Fürth steht erneut im Kreispokalfinale

Fürth. „Wir wollen natürlich wieder ins Pokalfinale“, sagte David Hummel, Kapitän und Torhüter des SV Fürth vor dem Halbfinale im Bergsträßer Fußball-Kreispokal gegen den VfR Fehlheim – dem dritten Duell zwischen den beiden Gruppenligisten in der laufenden Saison und dem zweiten Vergleich in den vergangenen fünf Tagen. Und wie schon Anfang August 2024 und am Karsamstag hieß der Sieger auch am Mittwochabend: SV Fürth.