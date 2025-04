Gruppenliga: Marx-Gala beim SV Fürth, bitteres Spektakel für die SGW

Fürth / Wald-Michelbach. Dank Yannick Marx hat Fußball-Gruppenligist SV Fürth am Sonntag nach zwei Heimschlappen in Folge zu Hause in die Erfolgsspur zurückgefunden. Der Angreifer war beim 3:0 (1:0)-Erfolg über den SV Geinsheim mit seinem Dreierpack der alles überragende Akteur der Gastgeber, die sich durch den vierten Sieg im sechsten Spiel nach der Winterpause weiter nach oben orientieren.