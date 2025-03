Gruppenliga: SG Wald-Michelbach siegt in letzter Sekunde in Fürth

Fürth. Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle für beide Seiten: Das Derby in der Fußball-Gruppenliga zwischen dem SV Fürth und der SG Wald-Michelbach. Als Konstantin Braun am Samstag vor 300 Zuschauern flankte und der Ball vom eingewechselten Wald-Michelbacher Peter Gölz abgefälscht in hohem Bogen im langen Eck des Gästetors landete, schien Fürth trotz mäßiger Leistung mit einem blauen Auge davongekommen zu sein.