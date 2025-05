Der Punkt stellt die SG Wald-Michelbach nicht zufrieden

Wald-Michelbach/Fürth. Die SG Wald-Michelbach hat am Sonntag im vorletzten Heimauftritt der Fußball-Gruppenliga nach 0:2-Rückstand in der Endphase noch einen Punkt gegen den TSV Höchst ergattert. So richtig freuen konnte sich Co-Trainer Andreas Lerchl darüber aber nicht: „Wir hatten in Hälfte zwei etliche Chancen und hätten gewinnen müssen – das waren zwei verschenkte Punkte“, haderte der seit längerem verletzte 33-Jährige. Der Chancenwucher gipfelte in der 91. Minute, als der sonst so treffsichere David Schmidt aus kürzester Distanz am leeren Tor vorbeischoss.