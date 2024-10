Gruppenliga: Dennis Brauch hat das letzte Wort

Es lief schon die zweite Minute der Nachspielzeit im Heimspiel der SG Wald-Michelbach in der Fußball-Gruppenliga gegen den FC 07 Bensheim. Die Gäste waren auf bestem Wege, ihre 3:2-Führung ins Ziel zu retten – bis sich zeigte, dass SG-Trainer Nico Garotti mit der just getätigten Einwechslung ein goldenes Händchen hatte. In Minute 89 hatte er Dennis Brauch als letzten Trumpf bei der Jagd nach dem Ausgleich gezogen. Und der Joker war direkt zur Stelle: Eine Flanke von Kim Naas köpfte Brauch aus elf Metern ins rechte Eck – das späte 3:3 wurde euphorisch bejubelt.