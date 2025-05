Gruppenliga: SV Fürth feiert spätes 4:3 nach einem Wechselbad

Fürth/Wald-Michelbach. Fußball-Gruppenligist SV Fürth hat am Sonntag in einer torreichen Partie per 4:3 (3:2)-Heimsieg über die SKV Büttelborn den 15. Saisonsieg gelandet und sich erfolgreich für das klare Hinspiel-2:5 im Groß-Gerau-Kreis revanchiert. Auf dem Weg dorthin musste der SV vor 200 Besuchern ein ziemliches Wechselbad der Gefühle über sich ergehen lassen.