SV Fürth gewinnt den Kreispokal im Elfmeterschießen

Die „Fürther Nacht“ am Samstagabend fiel wegen der Unwetterwarnung noch aus, die Fußballer des SV Fürth sorgten am Sonntag aber für die Verlängerung der Partymeile und entfachten ihren eigenen „grünen Sturm“, der bis in die Morgenstunden anhielt. Mit dem 5:4 (1:1)-Sieg im Elfmeterschießen gegen den Verbandsligisten Eintracht Wald-Michelbach gelang dem SV Fürth etwas Historisches. Es war der erste Kreispokalsieg in der 99-jährigen Vereinsgeschichte und gleichzeitig mit dem Gewinn des Doubles die Krönung einer perfekten Saison.