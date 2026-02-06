Gewinnspiel: "voXXclub – Lederhos’n Inferno Tour"

Am 18. März 2026 gastiert "voXXclub" in der Stadthalle in Weinheim. Mit WNOZ könnt ihr 6x2 Freikarten gewinnen.

"voXXclub" Foto: Angelo Lair
"voXXclub"

voXXclub – Lederhos’n Inferno Tour

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Ab 2026 präsentiert voXXclub mit dem „Lederhos’n Inferno“ eine neue, mitreißende Showproduktion. Dabei erwartet das Publikum nicht nur ein Konzert, sondern ein abwechslungsreich inszeniertes Bühnenerlebnis aus Schlager, Rock, Pop und Volksmusik. Energiegeladene Hits wechseln sich mit gefühlvollen Balladen ab und sorgen für ein dynamisches Programm.

Neben aktuellen Titeln wie „Echo“ und „Alpengirl“ dürfen auch bekannte Klassiker und Publikumslieblinge wie „Rock mi“ und „Donnawedda“ nicht fehlen. Ein besonderes Lichtdesign sowie eindrucksvolle Animationen auf einer LED-Wall mit Alpensilhouette schaffen eine Atmosphäre, in der Realität und Fantasie miteinander verschmelzen.

Interaktive Showelemente binden das Publikum aktiv ein – Mitsingen und Mitfeiern sind ausdrücklich erwünscht. Die kreative und überraschende Bühnenpräsenz der Band macht jede Vorstellung zu einem besonderen Erlebnis.

Tickets sind im Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Kartenshop der DiesbachMedien GmbH erhältlich.

Am Mittwoch, 18. März 2026, ist "voXXclub" in der Weinheimer Stadthalle, Birkenauer Straße 1, zu Gast. Wir verlosen 6x2 Karten für die Vorstellung (Beginn ist um 20 Uhr).

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr nur noch die Frage richtig beantworten.

Lädt ...

Teilnahmeschluss ist der 20. Februar 2026 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!

Dieses Gewinnspiel wird ausschließlich von der DiesbachMedien GmbH ausgespielt!

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gewinnspiel: Tickets für die Kinderoper Hänsel und Gretel in Weinheim 
Themenwoche Familie und Schule

Gewinnspiel: Tickets für die Kinderoper Hänsel und Gretel in Weinheim 

Die Kammeroper Köln gastiert mit der berühmten Kinderoper Hänsel und Gretel in der Stadthalle Weinheim. Wir verlosen Tickets!

20.11.2025

Gewinnspiel! Tickets für die Kids Magic Show von Magier Marco Miele
Themenwochen Familie und Schule

Gewinnspiel! Tickets für die Kids Magic Show von Magier Marco Miele

Mentalmagie trifft auf kindliche Neugier – der Zauberkünstler Marco Miele verwandelt das Frauenbad Heidelberg in eine Welt voller Illusionen, Mitmachmomente und Lachen. Wir haben ihn vor der Show getroffen und verlosen Tickets für seine Kids Magic Show.

23.09.2025

Verlosung: 8x2 Tickets für den Weinsalon Weinheim

Verlosung: 8x2 Tickets für den Weinsalon Weinheim

Wir verlosen 8x2 Tickets zum Weinsalon Weinheim am 05. und 06. Oktober in der Stadthalle Weinheim.

20.09.2024

Verlosung: 12 Tenöre in der Stadthalle Weinheim

Verlosung: 12 Tenöre in der Stadthalle Weinheim

Wir verlosen 3x2 Tickets für die 12 Tenöre am 08. Februar 2024 in der Stadthalle Weinheim!

22.01.2024

Verlosung: Kikeriki-Theater „Achtung Oma“

Verlosung: Kikeriki-Theater „Achtung Oma“

Wir verlosen 6x2 Tickets für das Kikeriki-Theater am 6. Dezember in der Stadthalle Weinheim.

28.11.2023