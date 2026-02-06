voXXclub – Lederhos’n Inferno Tour

Ab 2026 präsentiert voXXclub mit dem „Lederhos’n Inferno“ eine neue, mitreißende Showproduktion. Dabei erwartet das Publikum nicht nur ein Konzert, sondern ein abwechslungsreich inszeniertes Bühnenerlebnis aus Schlager, Rock, Pop und Volksmusik. Energiegeladene Hits wechseln sich mit gefühlvollen Balladen ab und sorgen für ein dynamisches Programm.

Neben aktuellen Titeln wie „Echo“ und „Alpengirl“ dürfen auch bekannte Klassiker und Publikumslieblinge wie „Rock mi“ und „Donnawedda“ nicht fehlen. Ein besonderes Lichtdesign sowie eindrucksvolle Animationen auf einer LED-Wall mit Alpensilhouette schaffen eine Atmosphäre, in der Realität und Fantasie miteinander verschmelzen.

Interaktive Showelemente binden das Publikum aktiv ein – Mitsingen und Mitfeiern sind ausdrücklich erwünscht. Die kreative und überraschende Bühnenpräsenz der Band macht jede Vorstellung zu einem besonderen Erlebnis.

Tickets sind im Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Kartenshop der DiesbachMedien GmbH erhältlich.

Am Mittwoch, 18. März 2026, ist "voXXclub" in der Weinheimer Stadthalle, Birkenauer Straße 1, zu Gast. Wir verlosen 6x2 Karten für die Vorstellung (Beginn ist um 20 Uhr).

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr nur noch die Frage richtig beantworten.

Teilnahmeschluss ist der 20. Februar 2026 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!