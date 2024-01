Verlosung: 12 Tenöre in der Stadthalle Weinheim

Am Donnerstag, den 8. Februar 2024 um 20 Uhr gastiert das berühmte Ensemble in der Stadthalle in Weinheim. Sie singen, sie tanzen und Achtung Ladies: Sie sehen wahnsinnig gut aus! Mit weltbekannten klassischen Arien, romantischen Balladen sowie Rock- und Pophymnen, die Geschichte schrieben, reißen die 12 erneut ihre Fans von den Sitzen. Ihre Interpretationen von Welthits wie Puccinis „Nessun Dorma“, Leonard Cohens „Hallelujah“ und diverse Tribute an die großen Stars der internationalen Musikszene, wie Beatles, Queen oder Michael Jackson, zeigen einmal mehr das breite Spektrum und die Stimmgewalt dieser 12 Ausnahmesänger! So umfangreich wie ihr Repertoire ist auch die stimmliche und persönliche Vielfalt, die in humorvollen Moderationen gekonnt in Szene gesetzt wird. Singend, tanzend – der ein oder andere Hüftschwung ist mittlerweile schon legendär – reisen die Herren samt Band erneut durch Asien und Europa. Und schon heißt es wieder: Ladies and Gentlemen, please welcome live on stage: THE 12 TENORS!