Vier Jahre lang war es still um die Wohnzimmerkonzertreihe StudioD - zu still, wie wir finden. Deshalb sind wir ab September zurück! Einmal im Monat verwandelt sich unsere Redaktion wieder in die wohl kleinste Bühne Weinheims. Dann spielen regionale Künstlerinnen und Künstler im StudioD für einen guten Zweck. Bei entspannter Atmosphäre können unsere Gäste handgemachter Musik lauschen und dabei ganz nebenbei einen Einblick in die Arbeit der Redaktion bekommen. StudioD ist wieder da und hat „Salma mit Sahne“ im Gepäck.