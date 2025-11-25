Gewinnspiel: Adler Mannheim vs. Augsburger Panther

Gewinnspiel: Tickets für Adler Mannheim vs. Augsburger Panther

Die DEL-Saison läuft auf Hochtouren – und wir schicken Sie live ins Stadion!Unsere Zeitung verlost 2x2 Tickets für das Heimspiel der Adler Mannheim gegen die Augsburger Panther in der SAP Arena.

Erleben Sie hochklassiges Eishockey, eine mitreißende Atmosphäre und Spannung bis zur letzten Sekunde. Mit etwas Glück sind Sie und Ihre Begleitung mitten im Geschehen, wenn die Adler um wichtige Punkte kämpfen.

Am 07. Dezember 2025 findet das Eishockeyspiel der Adler Mannheim vs. Augsburger Panther in der SAP Arena in Mannheim statt. Wir verlosen 2x2 Karten für das Spiel (Beginn ist um 16:30 Uhr, Einlass um 15:00 Uhr).

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr nur noch die folgende Frage richtig beantworten.

Teilnahmeschluss ist der 01. Dezember 2025 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!