Zusatztermin für Bülent Ceylan in der SAP Arena in Mannheim

Aufgrund der großen Nachfrage wird der Comedian Bülent Ceylan einen Zusatztermin seines neuen Programms „Yallah Hopp!“ in der SAP Arena absolvieren. Wie der Veranstalter S-Promotion mitteilte, wird die Veranstaltung am 22. März 2025 stattfinden. Für den ersten Termin am 9. März 2024 in der SAP Arena gibt es noch Karten.