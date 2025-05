Bülent Ceylan gibt in Weinheim ein Heimspiel mit Haltung

Weinheim. In seinem Programm „Yallah Hopp!“ zeigt Comedian Bülent Ceylan (49) den täglichen Hiobsbotschaften den symbolischen Mittelfinger, um wieder mit Spaß in die Zukunft zu blicken. Doch im Interview mit unserer Redaktion gibt er sich ungewohnt nachdenklich. Ein Gespräch über Kurpfälzer Heimatgefühle, Sprache als Schlüssel zur Identität und Humor in einer schwierigen Zeit.