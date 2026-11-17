Gewinnspiel: 3x2 Tickets für Adler Mannheim vs. EHC Red Bull München

Die DEL-Saison läuft auf Hochtouren – und wir schicken Sie live ins Stadion! Unsere Zeitung verlost 3x2 Tickets für das Heimspiel der Adler Mannheim gegen den EHC Red Bull München in der SAP Arena.

Erleben Sie hochklassiges Eishockey, eine mitreißende Atmosphäre und Spannung bis zur letzten Sekunde. Mit etwas Glück sind Sie und Ihre Begleitung mitten im Geschehen, wenn die Adler um wichtige Punkte kämpfen.

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Am 09. Dezember 2026 findet das Heimspiel der Adler Mannheim in der SAP Arena in Mannheim statt. Wir verlosen 3x2 Karten für das Spiel (Beginn ist um 19:30 Uhr, Einlass um 18:00 Uhr).

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr nur noch die folgende Frage richtig beantworten.

Teilnahmeschluss ist der 30. November 2026 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!