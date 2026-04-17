Adler Mannheim schalten München aus und stehen im DEL-Finale

Mannheim (dpa) - Die Adler Mannheim haben die Saison des EHC Red Bull München beendet und stehen erstmals seit ihrem Titelgewinn 2019 wieder im Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Nach drei Siegen zum Auftakt der Serie und der 1:5-Niederlage zuletzt in München gewannen die Mannheimer vor heimischer Kulisse mit 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

Damit entschieden sie das Duell mit 4:1-Siegen für sich. Im Finale treffen die Adler vom 24. April an auf die Eisbären Berlin oder den Hauptrunden-Ersten Kölner Haie.

Mannheims Schlüsselfiguren waren neben Nationaltorhüter Maximilian Franzreb die Torschützen Alexander Ehl (4. Minute), Nicolas Mattinen (23.), Matthias Plachta (34.) und Leon Gawanke (41.). Für den EHC, der in der vergangenen Saison bereits im Viertelfinale an den Adlern gescheitert war, traf lediglich Tobias Rieder (8.)

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EHC lässt sich von Adler-Blitzstart zunächst nicht beirren

Ehl sorgte vor 13.600 Zuschauern für einen Blitzstart der Adler, der ihnen allerdings keine Sicherheit verlieh. München arbeitete sich trotz des frühen Rückschlags ins Spiel hinein und kam durch Rieder zum Ausgleich. Anschließend rettete Franzreb für die Mannheimer mehrfach.