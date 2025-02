Im Bulauer Eutergrund bleibt die Zeit ein bisschen stehen

Region. Dass es im Odenwald etliche Orte gibt, an denen sich Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagen, ist hinlänglich bekannt. Auf der aktuellen Tour würde es gerade auf dem ersten Abschnitt nicht wundern, wenn dazu auch noch Wolf und Bär kämen – so einsam sind wir teilweise unterwegs. Und weil es an vielen Stellen auch keine Internetverbindung gibt, ist diese Tour ein Genuss für all jene, die es ganz ruhig mögen.