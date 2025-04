Ins höchste Dorf des hessischen Odenwalds

Lützelbach/Neunkirchen. „Ihr habt zu wenige Spaziergänge!“ Immer wieder wünschen sich Leser statt der zwölf- bis 16-Kilometer langen Wanderrouten auch kürzere Touren. Eine solche bietet sich im Modautal an, wo im staatlich anerkannten Erholungsort Lützelbach um die 400 Einwohner leben und ab und an sicher auch den Ausblick aus oder von der Terrasse des Odenwaldcafés genießen. Wer eine noch spektakulärere Weitsicht haben will, der geht den aktuellen gut sechs Kilometer langen Wanderspaziergang.