Kleintierschau
Der Kleintierzuchtverein Mitlechtern/Lauten-Weschnitz lädt am Samstag, 15. November, und Sonntag, 16. November, zur Lokalschau in die Pfalzbachhalle ein. Zu sehen sind 95 Hühner, 38 Kaninchen und 35 Tauben von 11 Züchtern sowie 27 Tierarten nach Rassen und Farbe. Dazu wird eine Voliere aufgebaut.
Geöffnet ist die Schau am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Kinder können an einem Gewinnspiel teilnehmen.