Kosmos und Quanten
Ein Vortrag im Planetarium Mannheim am Dienstag, 24. November, um 19.30 Uhr widmet sich der Quantenphysik. Dr. Mathias Jäger erklärt, wie sie Sterne, Schwarze Löcher, ferne Galaxien und den Beginn des Universums erforschen lässt.
Die immersive Technik des Planetariums macht Relativitäts- und Quantentheorie verständlich und nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch den Kosmos. Der Eintritt kostet pro Person 6,50 Euro.
Karten sind unter www.planetarium-mannheim.de sowie an der Abendkasse erhältlich.