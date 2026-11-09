Krimi-Musical im Hotel

Am Freitag, 13. November, wird um 20 Uhr im RHEIN NECKAR THEATER „HOTEL HOTEL“ aufgeführt. Drei Frauen warten auf ihr Verhör: Die Juwelen einer Millionenerbin sind verschwunden.

Wer lügt – die Rezeptionistin, das Zimmermädchen oder die Köchin? Musik und Text stammen von Markus Beisel, Regie führt Petra Förster. Das Publikum kann mitraten.

Karten kosten 25 oder 22 Euro. Sie sind über das Kartentelefon 0621 86 24 68 20 oder den Online-Sitzplan unter www.rhein-neckar-theater.de erhältlich.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite

09.11.2026

Musical «Moulin Rouge!» zieht von Köln nach Hamburg
Broadway-Musical

Musical «Moulin Rouge!» zieht von Köln nach Hamburg

Als Film feierte «Moulin Rouge!» mit Nicole Kidman und Ewan McGregor Erfolge. Im Sommer löst das preisgekrönte Musical «Harry Potter und das verwunschene Kind» im Theater am Großmarkt ab.

17.02.2026

Abtsteinach: Kult-Musical im Open-Air-Kino genießen
Tipp fürs Wochenende

Abtsteinach: Kult-Musical im Open-Air-Kino genießen

Die Dorfwerkstatt Abtsteinach lädt am Wochenende zum Open-Air-Kino am Backhaus ein. Welches Musical auf die Leinwand kommt und wann es losgeht.

17.09.2025

Musiktheater

Musical übers Oktoberfest - ausgerechnet in Berlin

Das größte Volksfest der Welt hat einen sagenumwobenen Ursprung, dem sich Starkomponist Harold Faltermeyer («Axel F») widmet. Sein comedyartiges Musical hat Premiere in Berlin - und nicht in München.

07.07.2024

Bewegende Reise

«Wüstenblume»-Musical begeistert in München

Das Deutsche Theater hat einen ungewöhnlichen Musiktheater-Stoff nach München geholt: Am Donnerstag feierte «Wüstenblume» dort Deutschland-Premiere. Doch kann die brutale Geschichte auch Musical-Stoff sein?

06.10.2023