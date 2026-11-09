Krimi-Musical im Hotel
Am Freitag, 13. November, wird um 20 Uhr im RHEIN NECKAR THEATER „HOTEL HOTEL“ aufgeführt. Drei Frauen warten auf ihr Verhör: Die Juwelen einer Millionenerbin sind verschwunden.
Wer lügt – die Rezeptionistin, das Zimmermädchen oder die Köchin? Musik und Text stammen von Markus Beisel, Regie führt Petra Förster. Das Publikum kann mitraten.
Karten kosten 25 oder 22 Euro. Sie sind über das Kartentelefon 0621 86 24 68 20 oder den Online-Sitzplan unter www.rhein-neckar-theater.de erhältlich.