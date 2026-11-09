HOTEL HOTEL

Am Freitag, 13. November, wird um 20 Uhr das Krimi-Musical „HOTEL HOTEL“ im RHEIN NECKAR THEATER aufgeführt. In der Pianolounge eines gruseligen Hotels warten drei Frauen auf ihr Verhör: Die Juwelen einer Millionenerbin sind aus dem Safe verschwunden. Wer lügt – die Rezeptionistin mit dem Geheimnis, das Zimmermädchen mit dunkler Vergangenheit oder die Köchin mit eigenen Plänen? Text und Musik stammen von Markus Beisel, Regie führt Petra Förster. Karten kosten 25 oder 22 Euro. Karten gibt es unter 0621 86 24 68 20 oder über den Online-Sitzplan auf www.rhein-neckar-theater.de.

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