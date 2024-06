«Phantom der Oper» ist zurück: Musical «Love Never Dies»

Magdeburg (dpa) - «Das Phantom der Oper» gehört zu den bekanntesten Musicals überhaupt - die Fortsetzung mit dem Titel «Love never dies» von Andrew Lloyd Webber ist ab heute vor der Kulisse des Magdeburger Doms zu erleben. Und das ist keine selbstverständliche Station für das Stück: Mit «Love never Dies - Liebe stirbt nie» sei es dem Theater Magdeburg als erstem Stadttheater gelungen, die Aufführungsrechte für ein internationales Erfolgsmusical zu erhalten, hieß es.

«Zehn Jahre nach ihrer schicksalhaften Begegnung in den Katakomben des Pariser Opernhauses begegnen sich das Phantom, seine große Liebe Christine und ihr Mann Raoul in New York überraschend wieder», beschreibt das Theater Magdeburg die Handlung. Das Phantom betreibe mittlerweile einen Vergnügungspark auf Coney Island.