25 Jahre Stage-Musicals: Von «König der Löwen» bis «& Julia»

Hamburg/Stuttgart (dpa) - Seit 2001 ruft Rafiki im Theater im Hafen die Tiere der Savanne zum Königsfelsen, um die Geburt von Königssohn Simba zu feiern. Und wenn es nach dem Musicalunternehmen Stage Entertainment geht, soll das auch noch lange so bleiben. «Mit dieser Premiere haben wir bewiesen, dass das Musicalgenre lebt und Jung und Alt in seinen Bann zieht», sagte Stage-Geschäftsführerin Uschi Neuss der Nachrichtenagentur dpa. Das Musical «Der König der Löwen» hat damit den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte gelegt, die bis heute anhält und Hamburg nach dem Broadway in New York und dem Westend in London zum drittgrößten Musicalstandort weltweit machte.