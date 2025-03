Freddie statt Tarzan: Queen-Musical kommt nach Stuttgart

Stuttgart (dpa/lsw) - «Bohemian Rhapsody», «Another One Bites The Dust» oder «Don‘t Stop Me Now»: Nach 15 Jahren kehrt das Queen-Musical «We will rock you» im Herbst nach Stuttgart zurück. Alle Verträge seien unterzeichnet, berichtete ein Sprecher von Stage Entertainment der Deutschen Presse-Agentur. Das Musical basiert auf 24 der größten Hits der britischen Rockband Queen und wurde gemeinsam mit Bandmitgliedern entwickelt. Die Show lockte laut Stage Entertainment weltweit schon mehr als 16 Millionen Zuschauer an.