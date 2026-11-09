Literatur und Europa

Von Sonntag, 22. November, bis Freitag, 27. November, findet im Heiligenhof die 20. Nachwuchstagung für Studierende der Germanistik statt. Sie beginnt am Sonntag um 17 Uhr und endet Freitagvormittag. Unter dem Titel „Ein neues Treffen in Telgte“ geht es um deutschsprachige Literatur aus dem östlichen Europa. Veranstalter sind die Akademie Mitteleuropa und das Deutsche Kulturforum östliches Europa. Die Teilnahme kostet 125 Euro für Studierende und 210 Euro für alle anderen; gegebenenfalls kommen 50 Euro Einzelzimmerzuschlag und Kurtaxe hinzu. Anmeldung ist unter dem Kennwort „Germanistiktagung“ per E-Mail an info@heiligenhof.de möglich.

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