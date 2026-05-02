3. Fußball-Liga

0:2 in Saarbrücken: Mannheimer Abwärtstrend setzt sich fort

Der SV Waldhof Mannheim bleibt auch im sechsten Spiel nacheinander sieglos. Saarbrücken sichert sich mit einem 2:0 vorzeitig den Klassenerhalt.

Kassierte mit dem Waldhof eine Niederlage: Terrence Boyd. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Kassierte mit dem Waldhof eine Niederlage: Terrence Boyd. (Archivbild)

Saarbrücken (dpa/lsw) - Der Abwärtstrend des SV Waldhof Mannheim in der 3. Fußball-Liga hält an. Durch das 0:2 (0:1) im kleinen Südwest-Derby beim 1. FC Saarbrücken blieben die Kurpfälzer zum sechsten Mal in Folge ohne Sieg. Dagegen machten die Saarländer im ausverkauften Ludwigsparkstadion dank der Tore von Kai Brünker (23.) und Florian Pick (55./Elfmeter) den Klassenerhalt am drittletzten Spieltag der Saison perfekt.

Die Gastgeber waren die gesamte Spielzeit über überlegen und gingen verdient durch Brünker in Führung. Mannheim verzeichnete in der ersten Hälfte lediglich eine Halbchance. «Wir müssen mehr drauflegen», betonte Waldhofs Kapitän Lukas Klünter zur Pause.

Saarbrücken profitierte im zweiten Durchgang von einer strittigen Entscheidung von Schiedsrichter Lukas Benen. Brünker rannte im Strafraum gegen den Arm von Oluwaseun Ogbemudia und ging zu Boden. Benen zeigte auf den Punkt, Pick ließ sich das Geschenk nicht nehmen. 

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Insgesamt kam auch danach viel zu wenig vom Waldhof, ein Kopfball von Diego Michel auf den weitgehend beschäftigungslosen Philip Menzel blieb die einzige nennenswerte Chance (50.). Dagegen schnupperte Saarbrücken mehrfach am dritten Treffer.

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