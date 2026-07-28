1. FC Heidenheim verliert Dorsch an MLS-Club Toronto
Nach 133 Pflichtspielen für Heidenheim erfüllt sich der Mittelfeldspieler einen Traum. Der FCH lässt ihn nur ungern ziehen.
Heidenheim (dpa) - Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim muss künftig ohne seinen Führungsspieler Niklas Dorsch auskommen. Der 28-Jährige verlässt auf eigenen Wunsch den FCH und heuert beim Toronto FC in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) an. Nach Angaben der Heidenheimer unterschrieb Dorsch bereits am Wochenende in Kanada den neuen Kontrakt. In Heidenheim stand er noch bis 2028 unter Vertrag.
«Wir hätten 'Dorschi' sehr gerne auch in Zukunft beim FCH gesehen. Er hat jedoch den klaren Wunsch an uns herangetragen, die Chance auf einen Wechsel in die MLS wahrnehmen zu wollen. Nach intensiven Verhandlungen mit Toronto FC und einer für die wirtschaftliche Stabilität unseres Vereins guten Lösung, haben wir uns entschieden, 'Dorschi' diesen Wunsch möglich zu machen», sagte der FCH-Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald.
Dorsch stand insgesamt vier Jahre in Diensten des FCH. Von 2018 bis 2020 absolvierte er 69 Pflichtspiele für das Team von Trainer Frank Schmidt in der 2. Bundesliga. Nach Stationen beim KAA Gent und dem FC Augsburg kehrte der Mittelfeldspieler im Sommer 2024 auf den Schlossberg zurück, spielte in der Conference League und gewann 2025 mit dem FCH die Bundesliga-Relegation gegen die SV Elversberg. In dieser Zeit war er 64 Mal für die Rot-Blauen aktiv.