«Bis zum letzten Tag» - Heidenheim will nicht aufgeben

Heidenheim (dpa/lsw) - Es war ein weiterer heftiger Nackenschlag für den 1. FC Heidenheim, aber aufgeben wollen sie beim Schlusslicht der Fußball-Bundesliga nicht. Es gebe ihm Hoffnung, dass der FCH nicht jede Woche mit 0:4 oder 0:5 nach Hause fahre und absolut chancenlos sei, sagte Mittelfeldspieler Niklas Dorsch nach dem etwas unglücklichen 0:2 (0:2) gegen den Hamburger SV. «Wir werden auch mit allen Chancen nach Augsburg fahren.»

«Jetzt hast Du nichts mehr zu verlieren»

Beim FC Augsburg will der FCH am kommenden Wochenende den nächsten Versuch unternehmen, seine lange Negativserie von nun bereits acht Spielen ohne Sieg zu beenden. «Irgendwann musst Du in diesen Modus schalten: Jetzt hast Du nichts mehr zu verlieren.» Das könne dann vielleicht noch einmal Kräfte freisetzen.

Bei sechs Punkten Rückstand auf den rettenden 15. Rang ist das auch dringend erforderlich. Wobei FCH-Trainer Frank Schmidt angesichts der erst 13 Punkte nach 21 Saisonspielen erklärte, dass es eigentlich sieben Zähler Abstand seien. Denn mit der schlechtesten Tordifferenz der Liga von minus 28 brauche man eigentlich einen Punkt mehr, um die Konkurrenz noch zu überholen.

Dabei hatte Heidenheim gegen den Hamburger SV trotz der Gegentore von Ransford-Yeboah Königsdörffer (45.+3) und Rayan Philippe (78.) genügend Chancen, um noch den Ausgleich zu erzielen - wie schon eine Woche zuvor beim 2:3 beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund.