Heidenheim vor Augsburg: Rettung nur mit «innerer Stärke»

Heidenheim (dpa) - Beim Schlusslicht 1. FC Heidenheim tun sich manche Profis offenbar mental schwer mit dem Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. «Nicht alle können mit der Situation gleich umgehen», sagte Trainer Frank Schmidt vor dem nächsten Abstiegsduell beim FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Aber andere Spieler, «lassen sich davon nicht beeindrucken, krempeln die Ärmel hoch und machen weiter. Und genau auf die Spieler müssen wir jetzt setzen.»

Vergleich mit Borussia Dortmund? Ja, wegen der sechs Punkte

Nach der 0:2-Heimniederlage zuletzt gegen den Hamburger SV ist der FCH seit acht Spielen ohne Sieg und holte in dieser Phase nur zwei Punkte. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt bereits sechs Zähler. Dennoch will Schmidt nicht aufgeben und glaubt weiter daran, dass sich der Club von der Ostalb auch im dritten Bundesligajahr der Vereinsgeschichte vor dem Abstieg retten kann. Dabei verweist er etwas überraschend auf Nationalspieler Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund.

Der Innenverteidiger habe kürzlich nach dem 3:2-Erfolg über Heidenheim und damals sechs Punkten Rückstand auf den Tabellenführer FC Bayern München gesagt, dass der BVB noch deutscher Meister werden könne, erklärte Schmidt. «Also wüsste ich nicht, warum wir aufgeben sollten mit sechs Punkten Rückstand», sagte der 52-Jährige. Dazu sei aber «innere Stärke erforderlich.»

Nur Mainz gelang in ähnlicher Situation noch die Rettung

Allerdings hat Heidenheim mit bislang drei Siegen nicht nur die wenigstens der Liga, sondern stellt mit 19 Toren auch die schlechteste Offensive. Auch gegen den HSV vergab die Mannschaft, in der ein Einsatz von Leonidas Stergiou, Mathias Honsak und Niklas Dorsch in Augsburg fraglich ist, wieder mehrere gute Torchancen. Immerhin: In der Hinrunde gewann der FCH zu Hause mit 2:1 gegen den FCA und zeigte eine seiner besten Saisonleistungen.