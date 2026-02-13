Fußball-Bundesliga

Heidenheim vor Augsburg: Rettung nur mit «innerer Stärke»

Die Situation des 1. FC Heidenheim im Bundesliga-Abstiegskampf ist bedrohlich. Doch aufgeben will der Club nicht, auch wenn sich manche Profis vor dem Spiel in Augsburg schwertun mit dem Druck.

Hadern verboten: FCH-Trainer Schmidt fordert von seinen Spielern mentale Stärke. Foto: Harry Langer/dpa
Hadern verboten: FCH-Trainer Schmidt fordert von seinen Spielern mentale Stärke.

Heidenheim (dpa) - Beim Schlusslicht 1. FC Heidenheim tun sich manche Profis offenbar mental schwer mit dem Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. «Nicht alle können mit der Situation gleich umgehen», sagte Trainer Frank Schmidt vor dem nächsten Abstiegsduell beim FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Aber andere Spieler, «lassen sich davon nicht beeindrucken, krempeln die Ärmel hoch und machen weiter. Und genau auf die Spieler müssen wir jetzt setzen.»

Vergleich mit Borussia Dortmund? Ja, wegen der sechs Punkte

Nach der 0:2-Heimniederlage zuletzt gegen den Hamburger SV ist der FCH seit acht Spielen ohne Sieg und holte in dieser Phase nur zwei Punkte. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt bereits sechs Zähler. Dennoch will Schmidt nicht aufgeben und glaubt weiter daran, dass sich der Club von der Ostalb auch im dritten Bundesligajahr der Vereinsgeschichte vor dem Abstieg retten kann. Dabei verweist er etwas überraschend auf Nationalspieler Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund. 

Der Innenverteidiger habe kürzlich nach dem 3:2-Erfolg über Heidenheim und damals sechs Punkten Rückstand auf den Tabellenführer FC Bayern München gesagt, dass der BVB noch deutscher Meister werden könne, erklärte Schmidt. «Also wüsste ich nicht, warum wir aufgeben sollten mit sechs Punkten Rückstand», sagte der 52-Jährige. Dazu sei aber «innere Stärke erforderlich.»

Nur Mainz gelang in ähnlicher Situation noch die Rettung

Allerdings hat Heidenheim mit bislang drei Siegen nicht nur die wenigstens der Liga, sondern stellt mit 19 Toren auch die schlechteste Offensive. Auch gegen den HSV vergab die Mannschaft, in der ein Einsatz von Leonidas Stergiou, Mathias Honsak und Niklas Dorsch in Augsburg fraglich ist, wieder mehrere gute Torchancen. Immerhin: In der Hinrunde gewann der FCH zu Hause mit 2:1 gegen den FCA und zeigte eine seiner besten Saisonleistungen. 

Allerdings zeigt eine Statistik, wie bedrohlich die Situation der Schmidt-Elf ist: Seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel schaffte es mit 13 oder weniger Zählern nach 21 Saisonspielen nur der FSV Mainz 05 in der Saison 2023/24, den Abstieg zu vermeiden. Mit derselben Punktzahl nach 22 Spieltagen gelang das bisher noch keinem Club.

