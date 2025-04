Bayern und die Ecken: Heidenheim hofft auf nächste Sensation

Heidenheim (dpa/lsw) - Wenn's mal nur so einfach wäre. «Ein Tor mehr schießen als der Gegner», sagte Trainer Frank Schmidt schmunzelnd auf die Frage, was es für einen erneuten Sieg des 1. FC Heidenheim gegen den FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wohl brauche.