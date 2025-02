«Mit mehr Vehemenz»: FCH beschäftigen Freiburger Standards

Heidenheim (dpa/lsw) - Die Stärke des SC Freiburg bei Standardsituationen stuft Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim als Gefahr für seine Mannschaft ein. «Bei uns hat es jetzt zweimal eingeschlagen zuletzt, und natürlich macht Freiburg das gut», sagte der Coach vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky). «Standards sind in jedem Spiel wichtig, und für uns ist es natürlich entscheidend, dass wir es besser verteidigen - mit mehr Vehemenz.»