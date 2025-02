Faschingsmuffel Schmidt: Abstiegskampf statt Karneval

Heidenheim (dpa/lsw) - Für Karneval hat Trainer Frank Schmidt vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim herzlich wenig übrig. «Ich habe hier noch nie einen Faschingsumzug gesehen oder eine große Faschingsveranstaltung. Ich glaube, wir sind auch nicht in der Situation, um groß was zu feiern», sagte der Coach vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky). «Das ist auch kein Thema für uns», so der 51-Jährige.