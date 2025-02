VfB empfängt Gladbach - Heidenheim gegen kriselnden BVB

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart kämpft drei Tage nach seinem Aus in der Königsklasse schon wieder um wichtige Punkte für den erneuten Einzug in die Champions League. Die Schwaben empfangen in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Borussia Mönchengladbach. Torhüter Alexander Nübel könnte nach einer Erkältung dabei zwischen die Pfosten zurückkehren.