VfB nach Pokal-Coup in Bochum - Freiburg gegen BVB

Stuttgart (dpa/lsw) - Drei Tage nach dem umjubelten Einzug ins DFB-Pokalfinale ist der VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder in der Fußball-Bundesliga gefordert. Beim abstiegsgefährdeten VfL Bochum wollen die Schwaben den Umstieg in den Alltag meistern und ihre Negativserie von zuletzt sechs sieglosen Liga-Spielen beenden.