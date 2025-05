Freiburg in Kiel gefordert - VfB gegen Augsburg

Stuttgart (dpa/lsw) - Der SC Freiburg kann mit einem Sieg bei Holstein Kiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die Rückkehr in den Europapokal fix machen. Sollten die Verfolger Borussia Dortmund und RB Leipzig im Laufe des Wochenendes patzen, ist für die Breisgauer am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga sogar schon der erstmalige Einzug in die Champions League drin.