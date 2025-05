Finale für Freiburg - Heidenheim und Hoffenheim im Fernduell

Freiburg (dpa/lsw) - Zumindest für drei der vier baden-württembergischen Fußball-Bundesligisten wird es am letzten Spieltag noch mal spannend - vor allem für den SC Freiburg. Die Breisgauer treffen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in einer Art Endspiel um die Champions League auf Eintracht Frankfurt.